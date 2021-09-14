14 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Sivasspor maçının ardından Fenerbahçe'de Vitor Pereira Altay Bayındır'a sahip çıktı!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, zorlu karşılaşmada 2 puan bıraktı. Mücadelenin ardından en çok konuşulan isimlerden birisi de ilk yarıda yaptığı hatayla penaltıya sebep olan Altay Bayındır oldu. Milli kaleciye hocası Vitor Pereira sahip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sivasspor karşısında rakibine çalım atmak isterken penaltıya sebep olan Altay Bayındır'a Vitor Pereira sahip çıktı... Portekizli çalıştırıcı, soyunma odasında genç kalecinin yanına giderek teselli ederken, "Moralini bozma, sen bize çok maç kazandırdın, biz bugün takım halinde puan kaybettik" ifadelerini kullandı. Futbolcular da Altay'dan üzülmemesini isteyerek, kaybedilen 2 puanı ilerleyen maçlarda hep birlikte telafi edeceklerini söylediler.
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