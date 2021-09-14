Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Frankfurt maçı öncesi iki müjde birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yı sevindiren bir haber geldi. Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde Alman ekibiyle oynanacak mücadele öncesi sakatlıktan kurtulan iki ismin sahadaki yerlerini alacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Dimitris Pelkas, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmişti. Ancak tam da ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçı öncesi omzundan sakatlandığı için takımını yalnız bırakmıştı. Ferdi Kadıoğlu ise geçen hafta idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemedi.
Fanatik'in haberine göre her iki oyuncunun da iyileşmesi, Vitor Pereira'ya rahat bir nefes aldırdı. Ferdi, bu sezon hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat beki olarak görev yapmasına rağmen performansıyla alkış aldı.
Ferdi, milli aradan önceki son maç olan Altay karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yaparak galibiyeti getiren isim olmuştu. Pelkas'ın dönüşü ise hücum hattında yaşanan sıkıntının çözülmesi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.
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