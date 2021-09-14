Hiç düşündün mü, sen gol atamadıkça "Rakip çok kapandı, ondan" özrüne sığınırsın hep..

Ama sen kapandın mı, Galatasaray savunması folluk olur, neden?.

Mustafa Kemal'in İzmir'den başlayıp Ege'yi işgal eden Yunan'a karşı söylediği unutulmaz sözleri hatırla ve anlamlandır Hocam..

"Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır." Yani çizgi savunulmaz Hocam.. Tüm alan savunulur.

Senin hattın, Fransızların ünlü Majino hattı, aynen. 24 saat sürmedi, Hitler'in o hattı geçip Paris'i işgal etmesi..

Eğer, adamların alanı paylaşsalardı, Trabzon topu kapar kapmaz, bomboş senin 18'inin içine dek bu kadar rahat ve kolay girebilir miydi?. Frikiğe baraj yapar gibi savunma olur mu Hocam..

"Devreyi 2-0 bitiremedik" diye suçu gene futbolcularına atıyorsun bir de..

Ya ikinci yarıda yaptığın, takımı daha da perişan eden değişiklikler..

Selçuk ve Necati beyler?.

Siz hocanızın, takımı ve futbolunu daha da yıkan ve 2-2'nin 5-2, 6-2 olmasını Trabzon'un beceriksizliklerine bırakan müdahalelerini onayladınız mı?. Ses çıkarmadan boyun eğiyorsanız, o paraları niye alıyorsunuz, hele bir söyleyin, diye parantez açtım sadece..