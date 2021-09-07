Fenerbahçe'nin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil, sarı lacivertliler bu sezon takımın en önemli parçalarından biri haline gelecek. Yıldız futbolcunun menajeri de oyuncusunun geleceğine dair konuştu. Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, sözleşmesi bitene kadar F.Bahçe'de kalacağını açıkladı.

Mesut Özil'in Katar ziyareti transfer dedikodularına yol açmıştı. Menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun sözleşmesi bitene kadar F.Bahçe'de kalacağını açıkladı. Söğüt, Mesut'un Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Katar seyahati ticari işleri ve sponsorluk içindi. Mesut 3 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek. Burada şampiyonluk yaşamak istiyor" dedi.

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