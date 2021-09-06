Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol bek için atakta! Hedef Zaidu Sanusi...
Yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatları doğrultusunda bir de sol bek transferi yapılacak. Sarı lacivertlilerde listenin ilk sırasında ise Porto forması giyen Zaidu Sanusi var. Kanarya, bir yandan yıldız oyuncu için Porto'yla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan alternatiflerini de hazırlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferde artık son günlere girilirken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna bir de sol bek katmayı planlıyor. Porto ile Zaidu Sanusi için pazarlık halinde olan yönetimin, başka isimlerle de temaslara devam ettiği öğrenildi.
BUSTOS KADROYA ALINDI!
Adaylar arasında olan Independiente'li Fabricio Bustos ise River Plate ile oynayacakları maçın kadrosuna dahil edildi. Bu durumun transfer olasılığını azalttığı ifade ediliyor. Bir diğer aday Fabrizio Angileri için yapılan teklifi ise River Plate'in reddettiği bildirilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın verdiği listeye göre hareket eden başkan Ali Koç'un çarşamba akşamına kadar bir sol beki İstanbul'a getireceği belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası