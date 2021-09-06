BUSTOS KADROYA ALINDI!

Adaylar arasında olan Independiente'li Fabricio Bustos ise River Plate ile oynayacakları maçın kadrosuna dahil edildi. Bu durumun transfer olasılığını azalttığı ifade ediliyor. Bir diğer aday Fabrizio Angileri için yapılan teklifi ise River Plate'in reddettiği bildirilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın verdiği listeye göre hareket eden başkan Ali Koç'un çarşamba akşamına kadar bir sol beki İstanbul'a getireceği belirtiliyor.

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