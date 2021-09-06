06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol bek için atakta! Hedef Zaidu Sanusi...

Yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatları doğrultusunda bir de sol bek transferi yapılacak. Sarı lacivertlilerde listenin ilk sırasında ise Porto forması giyen Zaidu Sanusi var. Kanarya, bir yandan yıldız oyuncu için Porto'yla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan alternatiflerini de hazırlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol bek için atakta! Hedef Zaidu Sanusi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Transferde artık son günlere girilirken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna bir de sol bek katmayı planlıyor. Porto ile Zaidu Sanusi için pazarlık halinde olan yönetimin, başka isimlerle de temaslara devam ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol bek için atakta! Hedef Zaidu Sanusi...

Fotomaç'ın haberine göre; Porto'nun Zaidu için kapıyı yüksekten açması nedeniyle henüz anlaşma şartları oluşmadı. Bu transferde ilerleme olmaması halinde alternatif oyunculardan birisi ile anlaşılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sol bek için atakta! Hedef Zaidu Sanusi...

BUSTOS KADROYA ALINDI!
Adaylar arasında olan Independiente'li Fabricio Bustos ise River Plate ile oynayacakları maçın kadrosuna dahil edildi. Bu durumun transfer olasılığını azalttığı ifade ediliyor. Bir diğer aday Fabrizio Angileri için yapılan teklifi ise River Plate'in reddettiği bildirilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın verdiği listeye göre hareket eden başkan Ali Koç'un çarşamba akşamına kadar bir sol beki İstanbul'a getireceği belirtiliyor.

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