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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Sivasspor maçında Altay Bayındır'dan büyük hata! İşte penaltı pozisyonu...

Altay’dan büyük hata! İşte penaltı pozisyonu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, ilk yarıda kritik bir hata yaptı. Milli kaleci maçın 41. dakikasında büyük bir hata yaptı. 23 yaşındaki file bekçisi, Pedro Henrique'ye müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, maçın 41. dakikasında büyük bir hata yaptı. Topu ayağından kaçıran Altay Bayındır, Pedro Henrique'nin baskısının ardından yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pedro Henrique, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: beIN Sports)

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