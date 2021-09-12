Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Sivasspor maçında çifte rekor kırmak istiyor!
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu maça ayrı bir gözle bakıyor. Portekizli teknik adam, oyuncularına bu maçı kazanması ve takımın gol yememesi yönünde uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor maçında çifte rekor kovalayacak. Portekizli çalıştırıcı sahadan galip ayrılırsa, Süper Lig tarihinde 2 ve üzeri sezon görev yapmış teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Vitor, sarılacivertli takımın başında şu ana kadar çıktığı 37 karşılaşmada 25 galibiyet elde etti ve yüzde 67.6 galibiyet oran yakaladı. Rekor ise 68.3'lük galibiyet yüzdesiyle Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Josef Venglos'a ait...
Ayrıca ilk 3 haftada gol yemeyen Fenerbahçe, Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak. Bu rekor da Pereira'nın hanesine yazılacak. Fenerbahçe en son 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı.
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