12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Sivasspor maçında çifte rekor kırmak istiyor!

Pereira çifte rekor istiyor! Kanarya gol yemezse...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, bu maça ayrı bir gözle bakıyor. Portekizli teknik adam, oyuncularına bu maçı kazanması ve takımın gol yememesi yönünde uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Sivasspor maçında çifte rekor kovalayacak. Portekizli çalıştırıcı sahadan galip ayrılırsa, Süper Lig tarihinde 2 ve üzeri sezon görev yapmış teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Vitor, sarılacivertli takımın başında şu ana kadar çıktığı 37 karşılaşmada 25 galibiyet elde etti ve yüzde 67.6 galibiyet oran yakaladı. Rekor ise 68.3'lük galibiyet yüzdesiyle Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Josef Venglos'a ait...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi! İrfan Can ve Mert Hakan... Son dakika spor haberi...

Ayrıca ilk 3 haftada gol yemeyen Fenerbahçe, Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak. Bu rekor da Pereira'nın hanesine yazılacak. Fenerbahçe en son 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Beko Istanball Cup’ta finalde! F.Bahçe Beko Istanball Cup'ta finalde!
Kanarya 4’te 4 için sahada! İşte Pereira’nın 11’i... Kanarya 4'te 4 için sahada! İşte Pereira'nın 11'i...
Pereira krizi! Oynatmayacaksan gidelim Pereira krizi! "Oynatmayacaksan gidelim"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör