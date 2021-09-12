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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçının ardından taraftarlardan Ali Koç'a tepki!

F.Bahçe taraftarından Ali Koç’a tepki!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Fenerbahçe taraftarı, 1-1 sona eren DG Sivasspor müsabakasının ardından protokol girişine gelerek tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine Başkan Ali Koç da taraftarların yanına gelip kısa bir sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, buna rağmen 'Ali Koç buraya' tezahüratlarına devam etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kaybedilen 1 puanın ardından taraftarlar uzun süre stadın önünden ayrılmadı. Taraftarlar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında sık sık; 'Ali Koç buraya' diye tezahüratlar yaptı. Yaşananların ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına gelip kısa bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Buna rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı protokol girişi önünden ayrılmayarak Ali Koç'u açıklama yapması için tekrar geri çağırdı. Bir süre daha bekleyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle stat önünden uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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