Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçının ardından taraftarlardan Ali Koç'a tepki!
Fenerbahçe taraftarı, 1-1 sona eren DG Sivasspor müsabakasının ardından protokol girişine gelerek tepki gösterdi. Tepkilerin üzerine Başkan Ali Koç da taraftarların yanına gelip kısa bir sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, buna rağmen 'Ali Koç buraya' tezahüratlarına devam etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kaybedilen 1 puanın ardından taraftarlar uzun süre stadın önünden ayrılmadı. Taraftarlar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında sık sık; 'Ali Koç buraya' diye tezahüratlar yaptı. Yaşananların ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına gelip kısa bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldı. Buna rağmen Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı protokol girişi önünden ayrılmayarak Ali Koç'u açıklama yapması için tekrar geri çağırdı. Bir süre daha bekleyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle stat önünden uzaklaştırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası