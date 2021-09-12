12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sivasspor maçında şok sakatlıklar! Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi...

Sakatlık kabusu sürüyor! 2 futbolcu oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde bu maçta şok sakatlıklar yaşandı. İlk yarıda Marcel Tisserand, ikinci yarıda ise İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyuna devam edemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sezonun başından bu yana sakatlıkla boğuşan sarı lacivertlilerde, bu maçta da şok sakatlıklar yaşandı. Kanarya'da ilk yarıda Marcel Tisserand, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kongolu futbolcu yerini Attila Szalai'ye bıraktı.

Öte yandan Fenerbahçe'ye bir şok da İrfan Can Kahveci'den geldi. Milli futbolcu, maçın 59. dakikasında Mesut Özil yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak o da sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. İrfan Can 14 dakika sahada kalabildi ve yerini Max Meyer'e bıraktı.

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