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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi sürüyor! 3 isim bireysel çalıştı

F.Bahçe’de Sivasspor mesaisi sürüyor! 3 isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, 4. haftada Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanarya'da Pelkas, Novak ve Jose Sosa takımdan ayrı olarak çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman; pas, istasyon ve top kapma çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Serdar Dursun tedbir amaçlı dinlendirildi. Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek.

F.Bahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 isim... Sivasspor hazırlıkları sürüyor! 3 isim...

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