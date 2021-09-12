12 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Vitor Pereira: Maçta oyun çok fazla durdu

Vitor Pereira: Oyun çok fazla durdu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2021 Giriş Tarihi: 12.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Yeni gelen, milli takımlardan dönen oyuncular vardı. Bu oyuncuların kaynaşmasını sağlamak için vaktimiz yoktu. Maçta bazı problemler yaşadık. Kırılma anları oldu. Oyun çok fazla durdu. Biz bütün hatalardan ders çıkarıp gelişmeye devam etmeye çalışacağız.

Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe Sivas engelini aşamadı! F.Bahçe Sivas engelini aşamadı!
Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI
F.Bahçe’den hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler F.Bahçe'den hakeme itiraz! Bu pozisyonda penaltı beklediler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör