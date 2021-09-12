Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Vitor Pereira: Maçta oyun çok fazla durdu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.



İŞTE O SÖZLER;



Yeni gelen, milli takımlardan dönen oyuncular vardı. Bu oyuncuların kaynaşmasını sağlamak için vaktimiz yoktu. Maçta bazı problemler yaşadık. Kırılma anları oldu. Oyun çok fazla durdu. Biz bütün hatalardan ders çıkarıp gelişmeye devam etmeye çalışacağız.



Gerçekten zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik, savaştık, koştuk, bastık... Bazı problemlerimiz vardı sahada.

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