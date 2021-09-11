Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Mergim Berisha, kısa zaman içerisinde farkını göstermeye başladı. Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki santrforu, antrenmanlardaki disiplini ve yetenekleriyle göze çarptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha farkını göstermeye başladı... 23 yaşındaki santrfor takıma kısa sürede ısınırken, antrenmanlarda disiplini ve gol konusundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bencil bir karakteri olmayan Berisha, verdiği paslarla takım arkadaşlarına da pozisyon hazırlıyor. Almanya'da doğan Kosova asıllı forvetin, Sivasspor maçındaki performansı şimdiden büyük merakla bekleniyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ