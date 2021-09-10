10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak

Son dakika spor haberleri: Tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren ancak sağ beke takviye yapmadan transfer dönemine nokta koyan Fenerbahçe, Independiente forması giyen Fabricio Bustos için girişimlerde bulunmuştu. 25 yaşındaki futbolcu da sarı-lacivertli takımda oynamaya sıcak bakarken; yönetim, Bright Osayi-Samuel transferindeki stratejiyi izleyerek Bustos'a ocak ayında imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Sarı-Lacivetliler, Miguel Crespo'ya imza attırdıktan sonra transferin son saatlerinde Fabricio Bustos için bir hamle daha yaptı. Bu girişimde, 23 yaşındaki sağ bekin, "Sözleşmesi yakında bitecek bir oyuncu için kulübümün bu kadar yüksek para istemeleri ilginç. 3 ay sonra istediğim takımla anlaşabileceğim" sözleri etkili oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak

Ancak Independiente, önceki tekliflerde olduğu gibi son girişime de olumsuz yanıt verince Fenerbahçe 'de yaz transfer dönemi kapandı. Yönetim şimdiden ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak

Listenin ilk sırasında da Bustos var. Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla görüşme hakkına sahip.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak

OSAYI-SAMUEL TRANSFERİNDEKİ STRATEJİ İZLENECEK

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Bustos için geçen sezon Osayi-Samuel'de izlediği stratejiyi izleyecek. Kanarya, sözleşmesi bitecek olan Samuel ile anlaştıktan sonra QPR'yi 500 bin Euro'ya ikna etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’nin Fabricio Bustos ısrarı sürüyor! Ocakta imzalayacak

Şimdi de Bustos ile önümüzdeki sezondan geçerli olacak sözleşme imzalandıktan sonra Independiente'ye düşük bir teklif yapılarak Bustos'u bedava kaybetmemeleri için son bir şans verilecek. Bu kabul edilirse, 23 yaşındaki sağ bek ocak ayından itibaren Çubuklu formayı giyecek. Reddedilirse, transfer sezon sonunda bedelsiz olarak gerçekleşecek.

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