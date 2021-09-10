Sarı-Lacivetliler, Miguel Crespo'ya imza attırdıktan sonra transferin son saatlerinde Fabricio Bustos için bir hamle daha yaptı. Bu girişimde, 23 yaşındaki sağ bekin, "Sözleşmesi yakında bitecek bir oyuncu için kulübümün bu kadar yüksek para istemeleri ilginç. 3 ay sonra istediğim takımla anlaşabileceğim" sözleri etkili oldu.