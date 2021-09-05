Fenerbahçe'de Burak Kapacak haber bekliyor

Sarı-lacivertli takımda, Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın durumu belirsizliğini koruyor. Lisansı henüz çıkarılmayan 21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almamıştı. Yönetimden haber bekleyen Burak Kapacak'ın durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda, Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın durumu belirsizliğini koruyor. Lisansı henüz çıkarılmayan 21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almamıştı. Yönetimden haber bekleyen Burak Kapacak'ın durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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