05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Burak Kapacak haber bekliyor

Burak Kapacak haber bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Sarı-lacivertli takımda, Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın durumu belirsizliğini koruyor. Lisansı henüz çıkarılmayan 21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almamıştı. Yönetimden haber bekleyen Burak Kapacak'ın durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda, Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak'ın durumu belirsizliğini koruyor. Lisansı henüz çıkarılmayan 21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almamıştı. Yönetimden haber bekleyen Burak Kapacak'ın durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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