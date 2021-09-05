05 Eylül 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rafinha iddiaları asılsız çıktı

Rafinha iddiaları asılsız çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Fenerbahçe'nin Rafinha ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak söylentiler dün olumsuza döndü. Kulüpten doğrulama gelmezken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, Brezilyalı orta saha ile sarı-lacivertli takım arasında herhangi bir transfer görüşmesi olmadığını açıkladı. 28 yaşındaki Rafinha'nın PSG ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Rafinha ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak söylentiler dün olumsuza döndü. Kulüpten doğrulama gelmezken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, Brezilyalı orta saha ile sarı-lacivertli takım arasında herhangi bir transfer görüşmesi olmadığını açıkladı. 28 yaşındaki Rafinha'nın PSG ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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