10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil ayrılık dedikodularına açıklık getirdi! "En büyük hedefim..."

Mesut Özil’den ayrılık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, hakkında çıkan ayrılık iddialarını açıklık getirdi. 32 Yaşındaki orta saha, "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Türkiye'de çıkan haberlerin ardından İspanyol medyası tarafından da manşetlere taşınan "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılarak Amerika'ya gitmek istiyor" haberlerine yalanlama geldi.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Hayallerinde olan takım Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı gurur duyduğunu her fırsatta ifade eden Mesut Özil, çıkan transfer haberleri ile ilgili de yakın çevresine "Böyle bir durum asla yok. Fenerbahçe'de ve ailemin de mutlu olduğu Türkiye'de huzurluyum. En büyük hedefim Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşamak ve bu şampiyonluğu yaşamak için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dediği ifade edildi.

KATAR'A NEDEN GİTTİ?

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt de kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Özil'in Fenerbahçe formasını gururla giydiğini ifade ederek şu sözleri kullanmıştı; "Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe'nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye'ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil. Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti."
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