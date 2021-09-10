10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş'e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendisine gelen teklifleri gerine çeviren Sinan Gümüş, transfer döneminin son günlerinde anlaşmaya vardığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş’e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.09.2021

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü Sarı-Lacivertli yönetim söyledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş’e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...

Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş’e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...

Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer Fenerbahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş’e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...

Sabah'ın haberine göre; 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’nın Sivas maçı planı hazır! Yeni transferler... Pereira'nın Sivas maçı planı hazır! Yeni transferler...
Şampiyonluk yarışı nefes kesecek! İşte 4 büyüklerin yepyeni kadroları... Şampiyonluk yarışı nefes kesecek! İşte 4 büyüklerin yepyeni kadroları...
4 büyükler transferde Avrupa’yı solladı! 4 büyükler transferde Avrupa'yı solladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör