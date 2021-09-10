Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş’e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...

Sabah'ın haberine göre; 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.

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