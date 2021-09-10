Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sinan Gümüş'e futbol yasağı! Ocak ayına kadar...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan ve kendisine gelen teklifleri gerine çeviren Sinan Gümüş, transfer döneminin son günlerinde anlaşmaya vardığı Kasımpaşa da veto edilince futbola uzak kaldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü Sarı-Lacivertli yönetim söyledi.
Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu, bizzat Başkan Ali Koç'un ilettiği, Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservisli teklifleri geri çevirmişti.
Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer Fenerbahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen kaldı.
Sabah'ın haberine göre; 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansı çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek, 500 bin Euro'luk yıllık ücretini ise almaya devam edecek.
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