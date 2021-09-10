Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira’nın Sivasspor maçı planı hazır! Yeni transferler...

Pereira'nın Crespo'ya çok güvendiği ve ilerleyen süreçte orta sahayı Gustavo ile Portekizli isme teslim etmeyi düşündüğü dile getiriliyor. Ligde gol yemeyen Altay, Tisserand, Kim, Szalai'den oluşan savunma hattı bozulmayacak. Osayi ile 8+3 kuralı gereği Mesut, İrfan Can ve Ferdi'den (yetişirse) ikisi de sahada olacak.