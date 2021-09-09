Son dakika spor haberi: Fenerbahçe sol bek transferini ocak ayına bıraktı!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu 9 isimle güçlendirdi. Sarı lacivertliler takımda eksik bölgelere bir bir önemli takviyeler yaparken, sol bek transferinde ise hiçbir futbolcuyla anlaşma sağlayamadı. Kanarya, bu mevkiyi devre arasında güçlendirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe transferin son gününü sessiz geçirdi. Kenar bek için gerekli şartlar oluşmayınca, bu mevkiye yapılacak takviye devre arasına bırakıldı. Fotomaç'ın haberine göre; üç ayrı kulvarda mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda yaz döneminde toplam 9 oyuncuyu renklerine bağladı. Mergim Berisha, Min Jae Kim, Miguel Crespo, Diego Rossi, Max Meyer gibi önemli isimler takıma katılırken, Serdar Dursun fırsat transferi olarak alındı.
BÜYÜK TEMİZLİK!..
Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya ise geleceğe dönük hamleler oldu. Kanarya; Frey, Dirar, Zanka, Perotti, Thiam, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Sadık, Deniz Türüç, Harun, Cisse ve Ademi ile yollarını ayırırken, Samatta, Ozan Tufan ve Lemos'u ise kiralık gönderdi. Oğuz Kağan, Barış Alıcı ve Ömer Faruk Beyaz'la birlikte gönderilen toplam oyuncu sayısı 18'i buldu. (Caulker hariç) Sözleşme imzalanan Steven Caulker da resmi maçta oynamadan Gaziantep FK'ya kiralandı.
FERDİ & NOVAK İDARE EDECEK
Sol bek transferinde frene basılmasında Ferdi Kadıoğlu'nun Altay maçındaki performansı da etkili oldu. Teknik direktör Pereira'nın ligdeki son karşılaşmada 1 gol+1 asist ile başarılı bir oyun çıkaran genç futbolcuya güvenoyu vermesi üzerine yönetim daha fazla zorlamama kararı aldı. Bu mevkide devre arasına kadar Ferdi Kadıoğlu ile ihtiyaç durumunda Filip Novak görev yapacak. Ocak ayında tekrar değerlendirme yapılacak.
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