FERDİ & NOVAK İDARE EDECEK



Sol bek transferinde frene basılmasında Ferdi Kadıoğlu'nun Altay maçındaki performansı da etkili oldu. Teknik direktör Pereira'nın ligdeki son karşılaşmada 1 gol+1 asist ile başarılı bir oyun çıkaran genç futbolcuya güvenoyu vermesi üzerine yönetim daha fazla zorlamama kararı aldı. Bu mevkide devre arasına kadar Ferdi Kadıoğlu ile ihtiyaç durumunda Filip Novak görev yapacak. Ocak ayında tekrar değerlendirme yapılacak.

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