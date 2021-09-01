Fenerbahçe Kadın Basketbol, sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilen Fransız pivot Helena Ciak ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni transfer Helena Ciak'ın sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edildiğini ve yapılan değerlendirmeler neticesinde Fransız oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"2021-22 sezonu kadro planlamalarımız kapsamında sözleşme imzalanan Fransız oyuncu Helena Ciak, işlemlerin tamamlanması adına İstanbul'a gelerek sağlık kontrolüne girmiştir.

Kontroller sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Helena Ciak ile yollarımız ayrılmıştır.

Helena Ciak'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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