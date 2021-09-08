08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Steven Caulker Gazintep FK ile anlaşmaya vardı | Son dakika spor haberleri

F.Bahçe’den ayrıldı yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kararı ile kadro dışı kalan Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu. İngiliz stoper Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. | Son dakika spor haberleri

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den Steven Caulker'i kadrosuna kattı. İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'den kiralık olarak 1 yıllığına kırmızı siyahlı formayı terletecek.

Kayserispor ile de transfer görüşmeleri yapan ancak maddi koşullarda anlaşma sağlayamayan Steven Caulker, transferin son gününde Gaziantep'ten gelen teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe de transferi resmen açıkladı ve, "Oyuncumuz Steven Caulker, 2021-22 sezonunda kariyerine Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Jean Armel Kana-Bıyık ile yolları ayıran, Alin Tosca'nın performansından memnun kalmayan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisiyle savunma hattını güçlendirdi.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz başında Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, Vitor Pereira'nın gelmesi sonrası as takım planlarının dışında kalmıştı.

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