01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi'den dikkat çeken istatistik! MLS'e damga vurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ABD ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Diego Rossi, istatistikleriyle MLS'e damga vurdu. 2020'de yılın futbolcusu seçilen Uruguaylı oyuncu geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla istatistikleri altüst etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Uzun süre transferde suskun kalan Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak önceki gün Diego Rossi ile anlaştığını duyurdu. İstanbul'a dün öğle saatlerinde ayak basan Uruguaylı yıldızın transferi büyük yankı uyandırdı. Fotomaç'ın haberine göre; Los Angeles formasıyla son iki sezonda MLS Ligi'ne damga vuran 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu.

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu

HER YERDE ZİRVEDE
ABD'de 2020'de 'yılın futbolcusu' seçilen Rossi, MLS'deki istatistikleri de alt-üst etti. Ligin 2021'de en fazla gol atan (6) ismi olan Diego Rossi, net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), en fazla isabetli şut çeken (23) futbolcu olan Uruguaylı, yüzde 15 kilit pas ortalamasıyla da dikkat çekti.

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu

Profesyonel kariyerinde Penarol ve Los Angeles formaları giyen Diego Rossi, 172 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 105 gole direkt katkı sağlayan Uruguaylı yıldız, 72 kez rakip fileleri havalandırdı, 33 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kırmızı, 4 de sarı kart gördü.

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu

Rossi, MLS'de ilk maçına çıktığı mart 2018'den bu yana Carlos Vela ile birlikte en fazla skora katkı yapan iki oyuncudan biri oldu. Uruguaylı yıldız, bu süreçte 49 kez rakip fileleri havalandırdı, 18 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu

10 MİLYON DOLAR
Sarı lacivertlilerin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi için ödeyeceği bonservis bedeli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncunun transferinde kiralama bedeli vermeyeceği, bir sonraki yıl ise 10 milyon dolar ödeyeceği ileri sürüldü.

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