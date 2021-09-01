Son dakika transfer haberleri: Diego Rossi’den dikkat çeken istatistik! MLS’e damga vurdu

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ABD'de 2020'de 'yılın futbolcusu' seçilen Rossi, MLS'deki istatistikleri de alt-üst etti. Ligin 2021'de en fazla gol atan (6) ismi olan Diego Rossi, net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), en fazla isabetli şut çeken (23) futbolcu olan Uruguaylı, yüzde 15 kilit pas ortalamasıyla da dikkat çekti.