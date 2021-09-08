Son dakika transfer haberi: Gaziantep FK Fenerbahçe'den Steven Caulker'ı kiralık olarak kadrosuna kattı!

Sarı-lacivertli takımda flaş ayrılıklar yaşanırken gözler Steven Caulker'a çevrilmişti.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ancak Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen İngiliz savunmacının yeni adresi belli oldu.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Steven Caulker'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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