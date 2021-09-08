08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Gaziantep FK Fenerbahçe'den Steven Caulker'ı kiralık olarak kadrosuna kattı!
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Fenerbahçe'den Steven Caulker'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı laciverlilerde, İngiliz savunmacı, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımda flaş ayrılıklar yaşanırken gözler Steven Caulker'a çevrilmişti.
Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ancak Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen İngiliz savunmacının yeni adresi belli oldu.
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Steven Caulker'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
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