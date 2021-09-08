08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Gaziantep FK Fenerbahçe'den Steven Caulker'ı kiralık olarak kadrosuna kattı!

F.Bahçeli Caulker’ın yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Fenerbahçe'den Steven Caulker'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı laciverlilerde, İngiliz savunmacı, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli takımda flaş ayrılıklar yaşanırken gözler Steven Caulker'a çevrilmişti.

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen ancak Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen İngiliz savunmacının yeni adresi belli oldu.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Steven Caulker'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’de Mesut Özil depremi! Devre arası... F.Bahçe'de Mesut Özil depremi! Devre arası...
Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi Sakat oyuncularda son durum ne? Resmi açıklama geldi
F.Bahçe’de yeni transferin lisansı çıkarıldı! F.Bahçe'de yeni transferin lisansı çıkarıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör