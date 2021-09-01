Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Nico Schulz iddiası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolasinac transferini bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 3. sezonuna girdiği Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Nico Schulz ile ilgilendiği ileri sürüldü. (FB spor haberi)

Kolasinac transferini bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 3. sezonuna girdiği Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Nico Schulz ile ilgilendiği ileri sürüldü. 28 yaşındaki Alman futbolcu, 2020-21'de 19 karşılaşmada oynarken, bu sezon 2 lig maçında 128 dakika sahada kaldı.

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