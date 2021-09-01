01 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe için Nico Schulz iddiası

Nico Schulz iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kolasinac transferini bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 3. sezonuna girdiği Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Nico Schulz ile ilgilendiği ileri sürüldü. (FB spor haberi)

Kolasinac transferini bitiremeyen Fenerbahçe için yeni bir sol bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 3. sezonuna girdiği Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Nico Schulz ile ilgilendiği ileri sürüldü. 28 yaşındaki Alman futbolcu, 2020-21'de 19 karşılaşmada oynarken, bu sezon 2 lig maçında 128 dakika sahada kaldı.

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