08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira'nın işi zor! İşte Portekizli hocanın tatlı sıkıntısı...

Transferlerin ardından Pereira’ya fazla mesai!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın başına geldiğinden bu yana etkisini hissettirdi. Portekizli hocayı ise yeni transferlerin ardından tatlı bir sıkıntı bekliyor. Pereira, yeni transferler Berisha, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi gibi isimlerin de gelmesiyle karar vermek zorunda kalacak. İşte detaylar...

Hem Avrupa Ligi Play-Off turu hem de Süper Lig'in ilk 2 haftasında kısıtlı kadroyla mücadele eden F.Bahçe'de eksikler bir bir dönüyor. Milli arada sakatların tedavileri yoğun bir şekilde devam ederken, yeni transferler de takıma katıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Pelkas ile İrfan'ın sakatlıktan kurtulması, Novak'ın Sivas maçına yetişecek olması, yeni transferler Berisha, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi gibi isimlerin de hazır gelmesi forma rekabetini artırdı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın idman performansları ve milli takımlardan dönecek isimlerin durumuna göre 4. hafta kadrosunu belirlemesi bekleniyor.

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