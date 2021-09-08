MADRID'DE ŞANS YOK

Fotomaç'ın haberine göre; ülkesi Brezilya başta olmak üzere birçok Avrupa takımından teklifler alan Sambacı'nın transferiyle başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği ileri sürülüyor. Bu transferde tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, sponsorluk destekleriyle de transferin son gününde Marcelo'yu tüm dünyaya duyurmanın planlarını yapıyor. Real Madrid'de son 3 yılda giydiği forma sayısı azalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İspanyol ekibinin bu sezon La Liga'da oynadığı 3 karşılaşmanın da kadrosuna alınmadı.