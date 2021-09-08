Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferin son gününde Marcelo bombasını patlatacak!
Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, yıldız isimleri bir bir açıkladı. Sarı lacivertliler, transferde perde kapanmadan bir de sol kanat oyuncusunu takıma katmak istiyor. Uzun süredir arayışlarını ve temaslarını sürdüren yönetim, Brezilyalı sol bek Marcelo transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Tam 16. yılına girdiği Real Madrid ile yollarını ayırması gündemde olan Marcelo, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Sol kanat bek konusunda ısrarcı olan teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transferin bitimine saatler kala temaslarını hızlandırdı. İspanyol ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen yönetim, transferin son gününde şov yapmaya hazırlanıyor.
MADRID'DE ŞANS YOK
Fotomaç'ın haberine göre; ülkesi Brezilya başta olmak üzere birçok Avrupa takımından teklifler alan Sambacı'nın transferiyle başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği ileri sürülüyor. Bu transferde tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, sponsorluk destekleriyle de transferin son gününde Marcelo'yu tüm dünyaya duyurmanın planlarını yapıyor. Real Madrid'de son 3 yılda giydiği forma sayısı azalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, İspanyol ekibinin bu sezon La Liga'da oynadığı 3 karşılaşmanın da kadrosuna alınmadı.
KUPA CANAVARI
Real Madrid ile sayısız kupa kaldıran Marcelo, 4 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Ligi, 4 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız futbolcu, ülkesi Brezilya ile de 2013'te Konfederasyon Kupası'nı kazandı.
528 MAÇ 38 GOL 101 ASİST
16 sezon giydiği Real Madrid ile 528 resmi karşılaşmaya çıkan Marcelo, bu maçlarda 139 gole direkt katkı sağladı. Brezilyalı futbolcu, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra 38 kez rakip fileleri havalandırdı, 101 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya Milli Takımı'yla da çıktığı 58 maçta 6 gol sevinci yaşadı.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 19 maça çıkan Marcelo, 1339 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.
ROBERTO CARLOS 34'TE GELMİŞTİ
Sarı lacivertli takım, 2007-08 sezonu öncesi Real Madrid'den bir başka dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Avrupa'dan da birçok teklif alan Roberto Carlos'a Çubuklu formayı giydirmişti. 34 yaşında Fenerbahçe'ye gelen Brezilyalı sol bek, daha sonra ülkesinde Corinthians takımına transfer olmuştu.
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