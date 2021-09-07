Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas ve Miguel Crespo idmana çıktı!
Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında DG Sivasspor’la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo yer alırken, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Pelkas da takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Pelkas da takımla çalışmalara başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı.
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Dimitris Pelkas takımla birlikte çalışırken; Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarına takımdan ayrı devam etti.
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