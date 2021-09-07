07 Eylül 2021, Salı
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Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.
Son dakika transfer haberi: Altay Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı gündemine aldı!
Süper Lig'in yeni takımlarından Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Burak Kapacak'ı gündemine aldı. İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.
Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı 2'nci yerli futbolcu olacak.
Fenerbahçe'de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu geçen sezon Bursaspor'da 7 gol, 7 asistle oynamıştı.
Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.
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