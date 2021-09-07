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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ortaya çıktı! Lazio ve Wolverhampton Wanderers ile...

Pereira gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe’den önce...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Fenerbahçe'de yeni sezonda yabancı bir teknik adamla çalışmak isteyen başkan Ali Koç, 'Bielsa' hedefiyle arayışlara yola çıksa da sezonun başlamasına kısa süre kala Vitor Pereira'yı takımın başına getirmişti. 2015-16 sezonunda da sarı lacivertlileri çalıştıran Portekizli hocanın, Fenerbahçe'den önce Lazio ve Wolverhampton ile görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın, sarı lacivertli kulübe gelmeden önce Lazio ve Wolverhampton Wanderers tarafından da istendiği ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Lazio, Maurizio Sarri ile anlaşmadan önce Vitor Pereira ile birkaç defa görüşme yaptı. Simone Inzaghi'nin Inter'e gitmesinden hemen sonra Lazio Başkanı Claudio Lotito, Pereira'yı takımın başında görmek istedi.

Lazio, Maurizio Sarri'nin tekrar takım çalıştırma kararı alması üzerine İtalyan hoca ile görüşüp Pereira'dan vazgeçti.

WOLVES İLE DE MASAYA OTURDU

Vitor Pereira, Fenerbahçe öncesi bir görüşmeyi de Wolverhampton Wanderers ile yaptı. Nuno Espirito Santo'nun kulüpten ayrılması sonrası Portekizli antrenör geleneğini sürdürmek isteyen Wolves, Vitor Pereira ile masaya oturdu.

Sezona 3 maçta 0 puanla başlayan Wolves ise tercihini Benfica'dan ayrılan Bruno Lage'den yana kullandı.

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