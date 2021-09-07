Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye bir Alman daha! Sağ kanada Marius Wolf
Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, yıldız oyuncuları bir bir takıma katıyor. Transferde son gün geçmeden bir de kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, rotasını Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Bundesliga devi Borussia Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Marius Wolf için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transferi kapatmadan bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor. Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotayı Bundesliga'ya kırdı. Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'tan kurtulmak istediğini belirtirken, 26 yaşındaki oyuncu için tarafların pazarlıkları sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.
DORTMUND SATMAK İSTİYOR
Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası