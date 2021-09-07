DORTMUND SATMAK İSTİYOR

Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.

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