07 Eylül 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye bir Alman daha! Sağ kanada Marius Wolf

Transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, yıldız oyuncuları bir bir takıma katıyor. Transferde son gün geçmeden bir de kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, rotasını Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Bundesliga devi Borussia Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Marius Wolf için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye bir Alman daha! Sağ kanada Marius Wolf
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Transferi kapatmadan bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor. Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotayı Bundesliga'ya kırdı. Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'tan kurtulmak istediğini belirtirken, 26 yaşındaki oyuncu için tarafların pazarlıkları sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’ye bir Alman daha! Sağ kanada Marius Wolf

DORTMUND SATMAK İSTİYOR
Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. Fotomaç'ın haberine göre; Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.

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