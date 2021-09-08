08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sağ kanat bombaları! Marius Wolf ve Wilson Manafa...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte hem Süper Lig'de hem Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından gözler sağ kanat transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre gündemine Marius Wolf ve Wilson Manafa'yı aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’den sağ kanat bombaları! Marius Wolf ve Wilson Manafa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Son 3-4 gündür sol kanat için yoğunlaşan Fenerbahçe sağ kanat için de atağa kalktı. Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmaylar Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf için Alman kulübüne kiralama teklifinde bulundu. 26 yaşındaki Wolf hem sağ bek hem de orta sahanın solunda forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’den sağ kanat bombaları! Marius Wolf ve Wilson Manafa...

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR
Fenerbahçeli kurmayların sağ kanat için 1 oyuncu için daha temasa geçtiği de öğrenildi. Bu oyuncu ise Porto'da forma giyen 27 yaşındaki Wilson Manafa. Portekizli oyuncu için de cevap bekleniyor.

Fenerbahçe’den sağ kanat bombaları! Marius Wolf ve Wilson Manafa...

TRANSFER OCAK AYINA KALABİLİR
Bu gece yarısına kadar sarı-lacivertliler olumlu cevap gelirse 2 oyuncudan birisi çubuklu formayı giyecek. Aksi takdirde sarı-lacivertlilerin sağ kanat transferi ocak ayına kalmış olacak. Fenerbahçe'de sağ kanat için elinde şu anda Samuel Osayi, Sangare ve Burak Kapacak bulunuyor. Ancak sarı-lacivertliler lig, kupa ve Avrupa'yı hesap ederek 1 takviye daha planlıyordu.

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