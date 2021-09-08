Fenerbahçe’den sağ kanat bombaları! Marius Wolf ve Wilson Manafa...

TRANSFER OCAK AYINA KALABİLİR

Bu gece yarısına kadar sarı-lacivertliler olumlu cevap gelirse 2 oyuncudan birisi çubuklu formayı giyecek. Aksi takdirde sarı-lacivertlilerin sağ kanat transferi ocak ayına kalmış olacak. Fenerbahçe'de sağ kanat için elinde şu anda Samuel Osayi, Sangare ve Burak Kapacak bulunuyor. Ancak sarı-lacivertliler lig, kupa ve Avrupa'yı hesap ederek 1 takviye daha planlıyordu.

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