06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

Yaz transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, transferleri bir bir açıkladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerde gözler sağ bek transferine çevrildi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren Kanarya, Arjantinli oyuncu Fabricio Bustos için teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Diego Rossi, Max Meyes, Berisha, Kim Min-jae gibi yıldızları kadrosuna katan ve son olarak Miguel Crespo'yu transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sağ ve sol beke transfer yapması gündemde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

PEREIRA SAĞ VE SOL BEK İSTEDİ

Vitor Pereira'nın iki transferi daha bitirerek transfere nokta koyması beklenirken yedek forvet için de yoklama yapılyıor. Fenerbahçe'nin Crespo'dan sonra 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

BUSTOS'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

"FENERBAHÇE İÇİN HEYECANLANDIM"

ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

"YAŞANANLAR ÇOK GARİP GELDİ"

Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

"BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ONLAR DAHA İYİ BİLİR"

Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden nihayet erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imzalı bir cevap verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

"INDEPENDIENTE İLE PAZARLIK HALİNDE DEĞİLİM"

Independiente ile sözleşme görüşmesi yapmadığını belirten Bustos, "Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım." cevabı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre; Independiente'nin eski 2. başkanı Noray Nakış, "Fenerbahçe 2.5 milyon Euro teklif etmiş. Independiente 4 milyon Euro istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

"F.BAHÇE'YE TRANSFERİ MÜMKÜN"

3 ay sonra kulüpte seçim var. Şu anki yönetim oyuncu satmak zorunda. Bu nedenle indirim yapabilirler. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi çok mümkün. Roberto Carlos tarzında bir oyuncu. Çok başarılı ve milli takım seviyesinde" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

25 yaşındaki Arjantinli sağ bek, bu sezon forma giydiği 30 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Bustos, ayrıca Arjantin Milli takımının da formasını 4 kez giydi.

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