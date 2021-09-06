Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Arjantinli sağ bek! Fabricio Bustos bombası patlıyor
Yaz transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Fenerbahçe, transferleri bir bir açıkladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertlilerde gözler sağ bek transferine çevrildi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren Kanarya, Arjantinli oyuncu Fabricio Bustos için teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Diego Rossi, Max Meyes, Berisha, Kim Min-jae gibi yıldızları kadrosuna katan ve son olarak Miguel Crespo'yu transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin sağ ve sol beke transfer yapması gündemde.
PEREIRA SAĞ VE SOL BEK İSTEDİ
Vitor Pereira'nın iki transferi daha bitirerek transfere nokta koyması beklenirken yedek forvet için de yoklama yapılyıor. Fenerbahçe'nin Crespo'dan sonra 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.
BUSTOS'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.
"FENERBAHÇE İÇİN HEYECANLANDIM"
ESPN'e konuşan Bustos, "Benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı." dedi.
"YAŞANANLAR ÇOK GARİP GELDİ"
Bustos, "Kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi." ifadelerini kullandı.
"BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ONLAR DAHA İYİ BİLİR"
Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden nihayet erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, "Bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir!" diyerek imzalı bir cevap verdi.
"INDEPENDIENTE İLE PAZARLIK HALİNDE DEĞİLİM"
Independiente ile sözleşme görüşmesi yapmadığını belirten Bustos, "Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı. Ben de kimseyi aramadım." cevabı
TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
Ajansspor'un haberine göre; Independiente'nin eski 2. başkanı Noray Nakış, "Fenerbahçe 2.5 milyon Euro teklif etmiş. Independiente 4 milyon Euro istiyor.
"F.BAHÇE'YE TRANSFERİ MÜMKÜN"
3 ay sonra kulüpte seçim var. Şu anki yönetim oyuncu satmak zorunda. Bu nedenle indirim yapabilirler. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi çok mümkün. Roberto Carlos tarzında bir oyuncu. Çok başarılı ve milli takım seviyesinde" dedi.
BU SEZON Kİ PERFORMANSI
25 yaşındaki Arjantinli sağ bek, bu sezon forma giydiği 30 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Bustos, ayrıca Arjantin Milli takımının da formasını 4 kez giydi.
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