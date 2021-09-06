Transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden ve yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-laciverliler İstanbul'a getirdiği Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Crespo, Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

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