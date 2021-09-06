06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Crespo resmen F.Bahçe’de! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden ve yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-laciverliler İstanbul'a getirdiği Miguel Crespo'yu renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Crespo, Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

F.Bahçe Miguel Crespo'yu resmen açıkladı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı! Fenerbahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı!
Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu! İstanbul’da kaldı Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! İstanbul'da kaldı
Crespo’yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe’nin çok ihtiyacı vardı Crespo'yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe'nin çok ihtiyacı vardı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör