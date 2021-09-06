Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı! | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı. İşte detaylar...

Bu sezon transferde hareketli bir dönem geçiren ve 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katmış, ancak futbolcunun lisansı bir süredir çıkartılamıyordu. Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı.

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