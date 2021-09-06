06 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı! | FB haberleri

Fenerbahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 Giriş Tarihi: 06.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Burak Kapacak'ın lisansı çıkartıldı. İşte detaylar...

Bu sezon transferde hareketli bir dönem geçiren ve 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna katmış, ancak futbolcunun lisansı bir süredir çıkartılamıyordu. Fenerbahçe, Burak Kapacak'ın lisansını çıkarttı.

BURAK KAPACAK'TAN PAYLAŞIM GELDİ!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Caner Erkin’in yeni takımı belli oldu! İstanbul’da kaldı Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! İstanbul'da kaldı
Crespo’yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe’nin çok ihtiyacı vardı Crespo'yu böyle değerlendirdi: F.Bahçe'nin çok ihtiyacı vardı
Marcelo bombası! Girişimler başladı Marcelo bombası! Girişimler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör