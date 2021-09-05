Son dakika spor haberi: Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Zaidu transferi an meselesi
Fenerbahçe yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir de sol bek katmak istiyor. Bir çok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Kanarya'da, bu isimler arasından Zaidu ön plana çıkıyor. Nijeryalı futbolcu için kulübü Porto ile bir süredir temaslarını sürdüren Kanarya, pazarlık aşamasına da geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Lacivertliler sol kanat için gündemine aldığı 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Zaidu Sanusi için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Porto kulübüne iletti. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar oyuncunun yıllık ücretinin tamamını vermeyi kabul etti. Ancak Porto kulübünün bir miktar kiralama ücreti talep ettiği, bunun yanında satın alma opsiyonu bedelinde anlaşmazlık olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe ile Portolu yetkililerin pazarlıkları dün gün boyunca devam etti. Görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Orta bir yol bulunması durumunda Zaidu'nun çubuklu formayı giyebileceği ve bugünün son derece kritik olduğu ifade ediliyor.
PEREIRA İSTİYOR
Önceki yıllarda Porto'nun teknik direktörlüğünü yapan Pereira'nın Zaidu'yu yakından tanıdığı ve transferini bizzat kendisinin istediği öğrenildi. Zaidu, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 25 maça çıktı. Toplam 137 ikili mücadele kazandı. 32 pas arası yaparken yüzde 80 pas yüzdesi ile oynadı.
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