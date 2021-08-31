31 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Bustos’tan F.Bahçe’ye kötü haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.08.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Fabricio Bustos'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantin'den El Intransigente'nde yer alan haberde; River Plate forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Fabricio Bustos'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantin'den El Intransigente'nde yer alan haberde; River Plate forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Arjantin ekibinin yeni sözleşme teklifini de kabul etmediği belirtilen Bustos'un 2 milyon dolar bonservis bedeliyle satılabileceği ileri sürüldü.

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