04 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerde deneyimli sol bek ilk etapta takımdan ayrılmak istemezken, eski takım arkadaşının devreye girmesi sonucunda 32 yaşındaki oyuncunun inadı kırıldı. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde yeni takımının belli olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Caner Erkin’in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle yurt dışından bir kulüple anlaşması suya düşen Caner Erkin, Süper Lig'den bir kulübe transfer olma hedefinde...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Caner Erkin’in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...

Uzun süredir tecrübeli sol bek ile temas halinde olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, başarılı futbolcuyla tekrar masaya oturdu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Caner Erkin’in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...

GÖKHAN GÖNÜL DEVREDE!

Fanatik'in haberine göre; Caner'in hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Gökhan Gönül de bu transferde devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Caner Erkin’in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...

İlk etapta Fenerbahçe'de kalıp, kendini göstermek isteyen Caner'in, kulüpte yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Caner Erkin’in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...

Transferin gerçekleşmesi halinde, sol bekte Caner, sağda Gökhan Gönül forma giyecek.

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