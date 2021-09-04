Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'in inadı kırıldı! O kişi devreye girdi ve...
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertlilerde deneyimli sol bek ilk etapta takımdan ayrılmak istemezken, eski takım arkadaşının devreye girmesi sonucunda 32 yaşındaki oyuncunun inadı kırıldı. Caner Erkin'in kısa süre içerisinde yeni takımının belli olması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle yurt dışından bir kulüple anlaşması suya düşen Caner Erkin, Süper Lig'den bir kulübe transfer olma hedefinde...
Uzun süredir tecrübeli sol bek ile temas halinde olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, başarılı futbolcuyla tekrar masaya oturdu.
GÖKHAN GÖNÜL DEVREDE!
Fanatik'in haberine göre; Caner'in hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Gökhan Gönül de bu transferde devreye girdi.
İlk etapta Fenerbahçe'de kalıp, kendini göstermek isteyen Caner'in, kulüpte yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde, sol bekte Caner, sağda Gökhan Gönül forma giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası