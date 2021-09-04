Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de sıra kanatlara geldi! Fabricio Bustos ve Zaidu Sanusi listede
Süper Lig'de ilk 3 maçında 3 galibiyet alarak millli araya sorunsuz giren Fenerbahçe, transferde atağa kalkmıştı. Sarı lacivertliler, Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer'i kadrosuna kattı. Kanarya, resmi internet sitesinden transferlerin devam edeceğini açıkladı. Fenerbahçe, kadroya bir sağ ve sol bek katmayı hedefliyor. Listedeki isimler ise Fabricio Bustos ve Zaidu Sanusi. İşte transferdeki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan bu hafta içinde forvet hattına 2, orta sahaya da 1 takviye yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Pereira'nın talebiyle sağ ve sol kanada 2 önemli ismi katmaya çalışıyor. Sağ kanada Independiente'de forma giyen Arjantinli Fabricio Bustos transfer edilmek isteniyor.
Independiente ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Fabricio Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro olsa da sözleşmesinin sonuna gelmiş olması nedeniyle pazarlık yapılan fiyatın çok daha düşük olduğu öğrenildi.
Sol kanat için ise tercih Avrupa'dan oldu. Porto'nun 24 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Zaidu Sanusi için Portekiz kulübüyle pazarlıklar dün gün boyunca devam etti ve mesafe kaydedildi.
Bustos'u bonservisiyle isteyen F.Bahçe Zaidu için satın alma opsiyonlu kiralama modelini tercih etti. Takvim'in haberine göre Porto ile pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa piyasa değeri 8 milyon Euro olan Zaidu çubuklu formayı giyecek.
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