Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de alternatifli kadro! İşte as ve yedek 11
Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde elinde Robin van Persie, Diego, Luis Nani ve Kjaer gibi yıldızlar olan Teknik Direktör Vitor Pereira, sarı lacivertlilerdeki ikinci döneminde de benzer bir konfora sahip oldu. Mesut Özil, Enner Valencia ve Luiz Gustavo gibi futbolcuların yanına, son dönemde yıldızları parlayan Diego Rossi ve Berisha da takıma katıldı. Pereira'yı kimi oynatacağı yönünde tatlı bir telaş sararken, Kanarya'nın kadrosundan çıkan iki farklı 11 rakiplere korku saldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferde uzun süren sessizliğin ardından Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı renklerine bağlayarak bombaları patlatan Fenerbahçe'de taraftarların yüzü gülüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, forvet, kanat ve orta sahadaki eksiklerini giderirken, kadro kalitesini ve imkanını da artırdı. Teknik direktör Vitor Pereira her mevkide birbirini aratmayacak en az 2 oyuncuya sahip oldu.
ARTIK TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Savunmada Kim, Tisserand, Szalai, Serdar, Novak, Nazım; orta sahada Gustavo, Sosa, Meyer, Mesut Özil, Mert Hakan, Zajc, Muhammed, Arda; kanatlarda Osayi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Ferdi, Burak; forvette Berisha, Valencia, Serdar Dursun gibi göz kamaştıran alternatiflere sahip olan Kanarya'da artık tek hedef şampiyonluk. Vitor Pereira, takımı 3 kulvarda da hedeflere taşımaya çalışacak.
İşte Fenerbahçe'nin iki farklı 11'i;
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