29 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de taraftarın Alexis Sanchez aşkı

12. adamın Sanchez aşkı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Uzun süren golcü arayışlarının ardından yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin Alexis Sanchez'te ısrarcı olduğu öğrenildi. İnter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Uzun süren golcü arayışlarının ardından yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe Yönetimi'nin Alexis Sanchez'te ısrarcı olduğu öğrenildi. İnter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı.

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