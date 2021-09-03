Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Berisha, sarı-laciverlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız forvet Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İşte 10 maddede golcü futbolcunun özellikleri... (FB spor haberleri)
3- Almanya U21 Milli Takımı'nın formasını 13 kez giyen isim 1 gol atmayı başardı.
4- Redbull Salzburg ile zirveye çıkan futbolcu, 58 maçta forma giydi ve 24 gol, 15 asistle oynadı.
5- Avusturya'da Redbull Salzburg ile 3'ü lig, 3'ü de lig kupası olmak üzere 6 kupa kazandı.
6- Almanya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
9- Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 karşılaşması bulunan isim 5 gol atıp, 2 de asist gerçekleştirdi.
10- Geçtiğimiz sezon bilek sakatlığı yüzünden 2 maç kaçıran başarılı futbolcu, bu sezon da adductor sakatlığı sebebiyle 6 maçta görev yapamadı.
(Sabah)
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