03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Gözler Fenerbahçe'nin yıldızlarında! Osayi Samuel ve Miha Zajc'a 3 talip birden...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürmeye devam ederken bir yandan da takımdan kimlerin ayrılcağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere, Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Gözler Fenerbahçe’nin yıldızlarında! Osayi Samuel ve Miha Zajc’a 3 talip birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Fenerbahçe bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi.


Gözler Fenerbahçe’nin yıldızlarında! Osayi Samuel ve Miha Zajc’a 3 talip birden...

Fenerbahçe yönetimi rakamların istenen düzeye gelmesi halinde iki futbolcunun da satışına sıcak bakıyor. Öte yandan bu sezon iyice gözden düşen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Yıldız futbolcuya gelen kiralama teklifi için son sözü teknik direktör Vitor Pereira söyleyecek.

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