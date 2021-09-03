03 Eylül 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi.
Gözler Fenerbahçe'nin yıldızlarında! Osayi Samuel ve Miha Zajc'a 3 talip birden...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürmeye devam ederken bir yandan da takımdan kimlerin ayrılcağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilere, Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi rakamların istenen düzeye gelmesi halinde iki futbolcunun da satışına sıcak bakıyor. Öte yandan bu sezon iyice gözden düşen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Yıldız futbolcuya gelen kiralama teklifi için son sözü teknik direktör Vitor Pereira söyleyecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası