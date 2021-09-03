Gözler Fenerbahçe’nin yıldızlarında! Osayi Samuel ve Miha Zajc’a 3 talip birden...

Fenerbahçe bir yandan transfer için büyük çaba harcarken bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendiriyor. Takvim'in haberine göre transfer perceresinin 7 Eylül'de kapanacağı Rusya'dan 3 kulübün Osayi Samuel ve Miha Zajc için teklif yaptığı öğrenildi.





