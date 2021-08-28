28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi sakatlardaki son durum ne?

F.Bahçe’de sakatlardaki son durum ne? Altay maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 6 puan toplayan Fenerbahçe, 3. haftada deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde zorlu deplasman öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Takımın 2 yıldız futbolcusu bu karşılaşmada forma giyemeyecek, 2 oyuncunun durumu ise maç saati netlik kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de 2 oyuncu eksik, 2 oyuncunun durumu şüpheli

Fenerbahçe, Altay karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın durumunda ise gelişme gözlendi. İrfan ve Novak'ın oynaması zor görünse de durumları maç saati belli olacak.

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