03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Fabricio Bustos hamlesi! | Son dakika transfer haberleri...

Pereira’ın vazgeçilmezi! Pazarlıklar kıran kırana...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Vitor Pereira'nın yeni sistemiyle Süper Lig'e harika bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler sağ bek transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler gündemine Independiente'de forma giyen Fabricio Bustos'u aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, sağ beke de Independiente'den Fabricio Bustos'u transfer etmek için çaba harcıyor. Arjantinli oyuncu için kulübüne son olarak 2.5 milyon euro teklif edildiği, pazarlıkların devam ettiği bildirildi. 25 yaşındaki Bustos, 4 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yaptı. Independiente'de bu sezon 21 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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