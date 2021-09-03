03 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kaleci antrenörü Micheal Kraft ile yollar ayrıldı

F.Bahçe’de beklenmedik ayrılık! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Gelecek sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler kaleci antrenörü Micheal Kraft ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2021-2022 sezonu yapılanmamız çerçevesinde kaleci antrenörümüz Micheal Kraft ile yollarımız ayrılmıştır. Kraft'a bugüne kadar ki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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