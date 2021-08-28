Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi! 1.5 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'de hem Süper Lig hem Avrupa'da elde edilen başarıların ardından gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almayan ve gözden çıkarılan Nabil Dirar, kendisine gelen teklifleri düşük bularak geri çeviriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşme feshi için 1 yıllık ücretinin tamamını isteyen Nabil Dirar'la görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması planlanan futbolcular üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden biri olan Nabil Dirar ise Sarı-Lacivertli yönetime zorluk çıkarmaya devam ediyor.

NABIL DIRAR 1 YILLIK ALACAĞINI İSTİYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nabil Dirar, sözleşme feshi için 1 yıllık alacağı olan 1,5 milyon euronun tamamını talep ederken kendisine gelen teklifleri de düşük bularak bir bir geri çeviriyor.

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