28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi! 1.5 milyon euro istiyor

F.Bahçe’de kriz çıktı! 1.5 milyon euro...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2021

Fenerbahçe'de hem Süper Lig hem Avrupa'da elde edilen başarıların ardından gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almayan ve gözden çıkarılan Nabil Dirar, kendisine gelen teklifleri düşük bularak geri çeviriyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşme feshi için 1 yıllık ücretinin tamamını isteyen Nabil Dirar'la görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması planlanan futbolcular üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden biri olan Nabil Dirar ise Sarı-Lacivertli yönetime zorluk çıkarmaya devam ediyor.

NABIL DIRAR 1 YILLIK ALACAĞINI İSTİYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nabil Dirar, sözleşme feshi için 1 yıllık alacağı olan 1,5 milyon euronun tamamını talep ederken kendisine gelen teklifleri de düşük bularak bir bir geri çeviriyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında duyurdu! F.Bahçe’ye o ismi önerdiler Canlı yayında duyurdu! F.Bahçe'ye o ismi önerdiler
F.Bahçe’de sakatlardaki son durum ne? Altay maçında... F.Bahçe'de sakatlardaki son durum ne? Altay maçında...
Osayi Ada’ya mı dönecek? İşte Kanarya’nın istediği rakam... Osayi Ada'ya mı dönecek? İşte Kanarya'nın istediği rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör