02 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak anlaşma sağladığı Max Meyer ve Mergim Berisha'yı İstanbul'a getirdi. Harekata ara vermeden devam eden sarı-lacivertlilerin Independiente forması giyen Fabricio Bustos'la anlaşmak üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Fenerbahçe, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen Fabricio Bustos için oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere

Sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takımın arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, sağ bek konusunda da girişimlerini hızlandırmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere

Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti. Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe onunla kanatlanacak! Anlaşma sağlanmak üzere

25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında. Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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