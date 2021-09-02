02 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transfer olduğunu açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcuların son durumları belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler Nabil Dirar'ın takımdan ayrıldığını ve Kasımpaşa'ya transfer olacağını açıkladı. | Son dakika spor haberleri...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyori. Sarı lacivertliler, Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transfer olmak için takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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