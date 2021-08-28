28 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita'ya kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Milli futbolcu Ozan Tufan'ın Premier Lig ekibi Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe, Hidemasa Morita transferinde mutlu sona yakın. Türk iş insanı İsmail Uzun'un çoğunluk hisseleri alarak Santa Clara'nın başkanı olmasının ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, Japon futbolcunun transferi için Portekiz ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve Morita'nın İstanbul'a geliş tarihinin belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita’ya kavuşuyor! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "En az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita’ya kavuşuyor! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olmasının ardından bu bölgedeki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmaya karar verdi. Bu transferde önemli mesafe kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita’ya kavuşuyor! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

BAŞKAN TÜRK OLDU, FENER HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Türk iş insanı İsmail Uzun'un Portekiz ekibi Santa Clara'nın çoğunluk hissilerini alıp başkan olmasının ardından Fenerbahçeli kurmaylar hemen harekete geçip Hidemasa Morita için gerekli yazışmaları yaptılar. Portekiz basını, Fenerbahçe ile Santa Clara kulübü arasında büyük oranda anlaşma sağlandığını manşetlerine taşımış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita’ya kavuşuyor! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

PAZARTESİ GÜNÜ İMZAYA GELİYOR

Portekiz basınına göre; Morita, pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsuyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita, 9 kez Japonya Milli Takım forması giydi ve 2 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Hidemasa Morita’ya kavuşuyor! İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

Top tekniği yanında çabukluğu ile de tanınan Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Morita, Gustavo'nun alternatifi olacak.

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