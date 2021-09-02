Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp bonservisi elinde olan Max Meyer'le anlaşma sağladı ve Alman futbolcuyu İstanbul'a getirdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)