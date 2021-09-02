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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha İstanbul'a geldi!

F.Bahçe forvetine kavuştu! Yeni golcü İstanbul’da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet bölgesinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp Salzburg forması giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Alman futbolcu F.Bahçe için İstanbul'a geldi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Transfer döneminin son günlerinde adeta şaha kalkan Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Salzburg forması giyen Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki Alman golcüyü İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe yeni transferler Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998'de Berchtesgaden'de dünyaya geldi. Berisha, altyapı kariyerinde FC Bischofswiesen ve Red Bull Salzburg'da top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine FC Liefering'de start veren Mergim Berisha, kariyerinde daha sonra Red Bull Salzburg, LASK Linz, 1.FC Magdeburg ve SC Rheindorf Altach'ta forma giydi.

Almanya U-21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Berisha, santrfor pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Berisha geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 42 resmi maçta 22 gol, 14 asistlik performansıyla 36 gole direkt katkıda bulunmuştu.

Max Meyer Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldi haberin devamı

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